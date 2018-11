Domenica 11 Novembre 2018, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anm ancora nel mirino di teppisti. Vandalizzata la fermata del bus su via Argine, a Ponticelli, di fronte al centro commerciale Auchan. Colpite le vetrine, a sbalzo, in cui vengono inseriti i manifesti pubblicitari e un vetro laterale che sono andati in frantumi. È il secondo raid nel giro di poche ore, dopo la sassaiola che venerdì pomeriggio ha distrutto i finestrini laterali di un Alibus che passava in piazza Nazionale. «Il ministro dell’Interno Matteo Salvini -dichiara Adolfo Vallini dell'esecutivo USB Lavoro Privato - aveva assicurato maggiore controllo e presidio sul territorio. Basta slogan, vogliamo i fatti».