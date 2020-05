Cardarelli, l'allarme dei sindacalisti: «Limitare gli spostamenti per evitare focolai Covid»

«La Fase 2 non ha il carattere dell’emergenza ma richiede altrettanta attenzione nel contenere il più possibile gli spostamenti dei lavoratori ospedalieri tra i vari reparti, per non riaccendere focolai di contagi». L’appello arriva dalla Federazione Sindacati Indipendenti che, con un documento sottoscritto dai segretari Enzo Santangelo e Antonio Cascone e indirizzato alla direzione strategica dell’ospedale Cardarelli, ha chiesto la modifica di una delibera, emanata pochi giorni fa. «Nel presidio si sono verificati casi di contagio tra personale e pazienti, sono stati chiusi e riaperti numerose volte i reparti fino al caso di 8 contagiati in 15 giorni all’interno di Medicina 2- si legge nella nota- ora con una delibera senza confronto sindacale, si è istituito un servizio di pronta disponibilità per il personale infermieristico afferente all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia».

In pratica, l’azienda Cardarelli ha richiesto la “reperibilità” di alcune figure professionali da impegnare nell’eventualità di casi sospetti Covid-19 ma il punto contestato dai sindacalisti riguarda il reclutamento degli infermieri nei reparti di Ginecologia e Ostetricia. «Ci sono due infermiere presenti nei reparti dove vengono assistite pazienti affette anche da gravi patologie neoplastiche- scrivono Santangelo e Cascone- secondo la delibera, una di loro dovrebbe spostarsi per assistere una paziente gravida o puerpera all’interno del pronto soccorso o nella palazzina del Covid Center, lasciando una sola infermiera nell’Unità di Ginecologia e Ostetricia che include sala parto e pronto soccorso 24 ore su 24».

«Capiamo la necessità di reperire il ginecologo e l’ostetrica, figure specifiche e non sostituibili, ma nel caso dell’infermiere- aggiungono i sindacalisti- non c’è necessità di sottrarre una forza lavoro ad un reparto che più di altri va protetto dal rischio di contagio». «Nonostante l’adozione dei dispositivi di protezione riteniamo vada controllato e circoscritto lo spostamento dei dipendenti che alternano il servizio tra reparti Covid e aree con pazienti sospetti- concludono- questo è il modo più sicuro per evitare focolai» concludono i sindacalisti.

Ultimo aggiornamento: 12:25

