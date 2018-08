Venerdì 10 Agosto 2018, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. L'Archeobus non si fermerà e dal 14 agosto riparte anche la linea Miseno-Cuma. «Ci è stato chiesto un grande sforzo, ad agosto, e faremo il massimo - ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav -. Non abbiamo mai pensato a fermare l’Archeobus ma ad una breve sospensione per ripartire meglio a settembre.Al sindaco di Pozzuoli, pacatamente, dico. Le strette di mano per me hanno lo stesso valore di un protocollo d’intesa. Ora è il momento di chiudere il passaggio a livello di Via Campano, come concordato un anno fa. Per questioni di sicurezza, di costi e di organico».