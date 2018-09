Martedì 4 Settembre 2018, 13:12

Ennesima notte d'inferno per gli abitanti di piazza Scipione Ammirato, lo slargo che circonda le due uscite della Linea 1 di Materdei. I residenti ormai esasperati dai continui viavai di scooter hanno denunciato per l'ennesima volta le condizioni di estremo pericolo per i pedoni e i passeggeri in uscita dalla metropolitana. Gruppi di ragazzi si intrattengono già dalle prime ore del pomeriggio all'esterno delle uscite della stazione utilizzando gli spazi come "piste" per motorini. Ne gli incidenti sfiorati più volte e ne il controllo da parte delle forze dell'ordine riescono a porre un argine ad un problema che sta assumendo dimensioni preoccupanti.I maggiori pericoli si registrano nelle ore tardo-pomeridiane, serali e notturne. Intorno alla mezzanotte, come riportano i cittadini, si scatena una vera e propria gara tra scooter condotti, nella stragrande maggioranza dei casi, da minorenni. Le particolari condizioni di via Ammirato, un'isola pedonale non delimitata completamente dai paletti, favoriscono la "trasformazione" di un'area perdonale in una pericolosissima pista dove gli annoiati ragazzini si affrontano a colpi di "impennate" e di clacson. In moltissimi casi gli stessi paletti che dovrebbero delimitare l'isola pedonale sono stati divelti proprio per consentire l'illegale transito di scooter all'interno degli spazi che furono pensati come la piccola oasi verde del quartiere.Non è la prima volta che emerge il serio problema legato alla sicurezza della piazza che, di sera, diventa off limits per chiunque non voglia rischiare di essere investito. I cittadini che abitano in zona preferiscono circumnavigare piazza Ammirato percorrendo un lungo giro anzichè tagliare poche decine di metri. La situazione sembra essere totalmente sfuggita al controllo. Basti pensare che molto spesso si assiste al curioso "balletto" tra le - poche - volanti della polizia municipale e gli stessi centauri che, alla vista delle auto dei caschi bianchi, o si disinteressano completamente della presenza dei vigili continuando le loro "performance" o si allontanano a tutta velocità creando ulteriore scompiglio negli ormai rassegnati residenti.