Capri, i carabinieri in aiuto degli anziani

Anche se l’emergenza è finita continuano a Capri azioni di assistenza e solidarietà da parte dei Carabinieri della stazione di Capri verso le persone anziane e con problemi di mobilità. A testimonianza di tale servizio sociale è stato un frequentatore della rete, uno degli imprenditori del ristorante Al Caprì, che stamattina sulla sua pagina Facebook ha postato alcune foto che ritraggono i Carabinieri che con la loro auto continuano la loro attività sociale e si adoperano per trasferire due anziane sorelle ultraottantenni con problemi di salute sul carrellino dei servizi sociali a bordo il quale devono raggiungere il centro abitato per adempiere ad alcuni servizi di necessaria utilità come il ritiro della pensione in uffici postale, alcuni adempimenti in banca e visite sanitarie presso gli ambulatori medici. Le due sorelle di 81 e 83 anni d’età che vivono a Capri ed esercitavano il ruolo di dirigente scolastico, oggi vivono il loro periodo di pensione sull’isola in una strada impervia e lontana dal centro abitato a Grotta delle Felci.

Con la sua testimonianza l’imprenditore della ristorazione ha voluto rendere nota ai suoi concittadini l’attività sociale che viene svolta dall’arma anche dopo la fine del lockdown. © RIPRODUZIONE RISERVATA