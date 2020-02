L'arsenale del clan nascosto nelle sterpaglie: sequestrati un fucile a pompa e centinaia di proiettili a Castellammare

Ultimo aggiornamento: 15:31

Erano occultati nella sterpaglia, in un terreno abbandonato deldi Castellammare di Stabia . Un fucile semiautomatico a pompa calibro 12 con matricola abrasa e centinaia di proiettili di vario calibro.A rinvenire e sequestrare l’arsenale I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia.L’arma era perfettamente funzionante, recentemente lubrificata e abbinata a 38 cartucce a pallettoni e 28 a palla singola. Tra le munizioni anche proiettili per pistole calibro 9, 32 e 380 e per carabina.I carabinieri indagano sull’origine del materiale ed effettueranno accertamenti balistici per verificare se l’arma e le munizioni siano compatibili con fatti di sangue o intimidazione.