Emergenza rifiuti a Napoli, l'assessore Del Giudice: «Spazzatura dalla provincia: ho le prove, denuncio»

Giovedì 27 Giugno 2019, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 23:35

Resta un pugno nello stomaco quella mini discarica - molto puzzolente - al centro di piazza Bellini, sta lì da 4 giorni e gli operatori di Asìa giurano che per oggi dovrebbe essere eliminata e sanificata. Al netto di questo scempio nel cuore della città antica e nella zona della movida, si iniziano a vedere segnali di azzeramento e di normalità soprattutto nelle zone periferiche dove la crisi dei rifiuti si è avvertita in maniera seria. Il caldo forte, gli insetti e il cattivo odore sono un combinato disposto che rendono invivibile quelle aree dove c’erano i cumuli ancora oggi che la spazzatura non c’è più.