L'assessore Santagada si improvvisa netturbino: ripulite le fioriere al Vomero

L’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada alle prese con la manutenzione “straordinaria” delle fioriere abbandonate in strada in via Cimarosa diventate ricettacolo di rifiuti e discariche abusive.

L’assessore, rientrando a casa alle 23 si è imbattuto in questo scenario indecoroso per la città e ha deciso di intervenire sul momento premurandosi di rimuovere gli oggetti abbandonati all’interno dei vasi che sono andati a riempire ben tre sacchi di pattume.



Santagada non è nuovo a questo tipo di interventi e lo si vede spesso di notte scendere con gli operatori ecologici per sopralluoghi e per seguire l’operatività del servizio nel vivo. Proprio di recente effettuato ispezioni nei contenitori dei rifiuti di varie esercizi commerciali per segnalare irregolaritá.