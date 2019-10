L'Atelier della Salute, due giorni alla scoperta del benessere

Venerdì 18 Ottobre 2019, 08:32

Due giorni all'insegna del benessere psicofisico e della prevenzione. Parte «Atelier della Salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vivere... meglio!»: visite mediche gratuite, stand esperienziali, show cooking, un'area benessere e workshop interattivi per tutte le età, oggi (dalle 9 alle 19) e domani (dalle 9 alle 17), negli spazi del Policlinico Federico II di Napoli (via Pansini 5).GLI INTERVENTISarà condotta e moderata dalla giornalista Rai di Uno Mattina Chiara del Gaudio la cerimonia inaugurale della terza edizione della manifestazione promossa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II in programma oggi, dalle 9 alle 11.30, nell'Aula Magna «Gaetano Salvatore». L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Magnifico rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Lucia Fortini, assessore regionale alle Politiche sociali, Luigi de Magistris, sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II e Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. Sarà poi la volta di Giuseppe Costa, docente ordinario di Igiene dell'Università degli Studi di Torino, che terrà la lectio magistralis dal titolo «Italia e non solo Equità nella salute tra contrasti e prospettive», introdotta da Salvatore Panico, responsabile dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Epidemiologia Clinica e Medicina Predittiva della Federico II. Seguirà la tavola rotonda «(Dis)uguaglianze di salute: quali soluzioni?», che vedrà la partecipazione di Angela Stefania Adduce, della Ragioneria Generale dello Stato - ministero dell'Economia e delle Finanze, Antonella Bozzaotra, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Francesco Dandolo, delegato del rettore per l'inserimento di migranti e rifugiati nell'Università dell'Ateneo federiciano, Fabrizio Valletti, gesuita e fondatore del Centro Hurtado di Scampìa e Roberto Vona, docente ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi Federico II. Infine, prima del taglio del nastro, un'elegante conclusione in musica dal titolo «Profumo di mimosa: affacciarsi alla vita, a cura della pedagogista musicale Luciana Mazzone.LE INIZIATIVEDopo il successo delle precedenti edizioni (2.300 visitatori nel 2017 e circa 4.000 nel 2018), la cittadella universitaria del Policlinico Federico II di Napoli apre di nuovo le porte a cittadini, studenti e professionisti della salute (info www.atelierdellasalute.it). Tante le novità delle aree tematiche di questa edizione: cultura del benessere, clima e ambiente, prevenzione dello stress. Ricco il programma: workshop interattivi; stand esperienziali; show cooking, con menù dedicati per pazienti diabetici, intolleranti al fruttosio, celiaci e nefropatici; area benessere in partnership con il Cus Napoli con performance sportive e tecniche di rilassamento; visite mediche specialistiche gratuite effettuate dai professionisti dell'Azienda, in collaborazione con Campus Salute onlus e Fondazione Pro onlus.LA CERIMONIA DI CHIUSURACome da tradizione la cerimonia conclusiva, che avrà inizio domani alle 15.30, sempre condotta e moderata da Chiara del Gaudio, sarà l'occasione per un breve resoconto delle manifestazione a cui interverranno il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Luigi Califano, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Anna Iervolino, il docente associato di Chirurgia Generale della Scuola di Medicina e Chirurgia e coordinatore scientifico-organizzativo dell'evento, Cesare Formisano, la responsabile Comunicazione, Ufficio relazioni con il pubblico e Ufficio Stampa dell'Azienda e coordinatore scientifico-organizzativo dell'evento, Alessandra Dionisio e tutti i componenti della commissione scientifica. A tirare le somme della terza edizione di «Atelier della Salute», sarà Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per i temi attinenti alla sanità a cui saranno affidate le conclusioni della giornata.