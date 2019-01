L'ex killer della camorra: «Io pentito e disoccupato, rapino per necessità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Gennaio 2019, 10:40

«Pentito e senza lavoro, non mi resta che delinquere». Salvatore Fiore, ex killer del clan Papale, spiega così il suo ritorno in carcere, dopo un periodo di libertà e la successiva revoca del programma di protezione. Il 9 gennaio scorso è stato arrestato per una rapina che dice di aver commesso per necessità: «Mi sono impegnato e mi sto impegnando a tenere un buon comportamento, ma se vengo messo fuori dalle autorità e resto senza un lavoro stabile, alla fine devo delinquere. Ho dei figli piccoli di cui occuparmi, non posso dire loro di aspettare. Se a casa manca da mangiare il reato lo commetto». È la sua logica. La spiega ripercorrendo la propria storia personale, da uomo di camorra a collaboratore di giustizia: dopo una condanna per omicidio scontata in cella, circa due anni fa ottenne la libertà, poi fu coinvolto in un'indagine per una rapina a Verona che si è conclusa con un'assoluzione ma ha portato alla revoca del programma di protezione.