Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano hanno arrestato Nicola

, 29enne, con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti grazie ad un’attività info-investigativa , sono venuti a conoscenza di un’attività di spaccio allestita, in via Roma verso Scampia, presso l’ex Motel Agip, da Russo, il quale utilizzava un vano dei vecchi alloggi del motel, per nascondere la droga. Dopo vari appostamenti, gli agenti hanno bloccato il giovane 29enne che aveva nascosto in un armadio, 64 bustine, alcune già confezionate, di marijuana, del peso complessivo di 99.10 grammi, un bilancino di precisione con display, e altro occorrente per il confezionamento della droga. Russo è stato arrestato e questa mattina sarà celebrato il rito per direttissima.

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:52

