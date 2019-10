Domenica 6 Ottobre 2019, 11:57

Insetti, topi e bisce che strisciano fin dentro casa. Un pericolo costante che terrorizza e mette in allarme i residenti tra via Nuova Dietro la Vigna e via Vincenzo Janfolla. Due strade “di confine” tra Piscinola e Miano, ai limiti dell’ex scuola San Gaetano chiusa negli anni 90. Un rudere che nei decenni è stato sepolto dai rovi e dalla vegetazione che cresce incontrollata. Una bomba ecologica che continua a cadere a pezzi sotto gli occhi di tutti. Gli spazi interni sono irraggiungibili, perché le erbacce e l’immondizia hanno ostruito il passaggio che dal cancello d’ingresso portava all’edificio principale. Dopo decenni di incuria ed occupazioni abusive, della San Gaetano resta solo lo “scheletro” esterno ed un cumulo di macerie.«Siamo in queste condizioni da più di vent’anni – commenta Domenico La Sala che per primo iniziò ad interessarsi della vicenda – e non ne possiamo più. Dopo l’abbandono, la scuola fu occupata in più occasioni e divenne discarica abusiva. Oggi sotto quella vegetazione ci sono montagne di rifiuti che continuano ad attirare insetti, ratti e serpenti. Vivere qui in estate è difficile proprio per questo. Gli animali sono tanti ed arrivano fin dentro casa».Le proposte fatte nel corso di questi decenni sono state tante. Ma a quanto pare inascoltate. Gli stessi residenti, avevano chiesto di trasformare la struttura in un polo culturale che potesse raccogliere i giovani del territorio. Un punto di incontro e di ritrovo in uno dei quartieri più difficili della città.«Sarebbe bello – afferma l’attivista Alfredo Di Domenico – poter riqualificare questa scuola. Tra Miano e Piscinola non ci sono molti luoghi di aggregazione per i ragazzi e questa potrebbe essere un’idea. Ma intanto bisogna pensare a liberare i cittadini da tutto questo degrado. Non si può continuare così perché è in pericolo la salute di centinaia di persone, costrette ancora a chiudersi in casa. Le istituzioni devono intervenire per mettere in sicurezza e bonificare il complesso. Non è possibile vivere situazioni del genere in una città come Napoli».