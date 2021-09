L’impresa di Filippo, che gira l’Italia in bicicletta in diretta streaming

Ha fatto il giro d’Italia in bicicletta, con partenza da Milano il 9 agosto e arrivo a Palermo il 5 settembre: una traversata di quasi un mese, tutta in diretta su Twitch Italia, la popolare piattaforma di livestreaming. Filippo Eddin è un giovane di San Gennaro Vesuviano che ha deciso di cimentarsi in questa impresa per sensibilizzare l’opinione pubblica all’uso della bici e, in generale, al rispetto dell’ambiente. Si è autofinanziato il viaggio e, senza un minuto di allenamento alle spalle, ha cominciato a pedalare. Ha fatto una decina di tappe, dalla Romagna alla Calabria e poi si è fermato in Sicilia. Nella sua San Gennaro Vesuviano si è fermato un giorno in più, ma in generale non ha mai fatto una sosta superiore alle 24 ore. Spesso è stato ospitato dai suoi followers di Twitch, altre volte ha dormito in hotel o addirittura in panchina: «E’ stata un’esperienza bellissima e entusiasmante, che sicuramente ripeterò. Ho conosciuto tanta gente: gli italiani hanno una grande voglia di tornare a vivere, la maggior parte rispetta le regole. E tutti sono accoglienti: siamo un grande Paese», racconta Filippo.

