Infermiera e consigliera di Mugnano positiva al virus: «Sapevo del pericolo»

Ha deciso di pubblicare un post sulla sua paginaLuisa, infermiera e consigliera comunale di, risultata ieri positiva al tampone sul. Un post condiviso e commentato da migliaia di utenti Facebook, che hanno voluto manifestare solidarietà all'operatrice sanitaria colpita dal virus.«Meglio che ve lo dica io e che non si fomentino false notizie - scrive- In modo anche che nessuno possa confondere il mio ruolo istituzionale con la mia professione. Ebbene si, ilha colpito anche me mentre ero nel pieno delle mie funzioni professionali e non nel ruolo di consigliere. Sono un infermiere - aggiunge - sapevo di essere in pericolo, perché lui non risparmia nessuno, soprattutto chi come noi, operatori sanitari, è costretto ad esercitare il proprio lavoro tra mille difficoltà, spesso senza le necessarie procedure e i dovuti dispositivi di sicurezza. Ma è il nostro mestiere, la nostra passione. Una missione sociale che solo in questo tragico momento ci viene riconosciuta. Voi che potete continuate a restare a casa. Chi invece rappresenta le istituzioni, a tutti livelli, si impegni di più a salvaguardare la pubblica salute».