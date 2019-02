Napoli, è allarme inquinamento: smog oltre i limiti in tutte le centraline

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Febbraio 2019, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 08:15

Il bollettino Arpac diramato ieri è stato drammatico: ogni centralina di rilevamento della città di Napoli ha registrato veleni nell'aria (il pericoloso Pm10) oltre i limiti consentiti dalla legge. Un evento così drammatico non si verificava a Napoli da 1.149 giorni, però in quel caso c'era una spiegazione: era il primo di gennaio del 2016, i rilevamenti scattano a mezzanotte, quando i napoletani festeggiano il nuovo anno con i fuochi d'artificio, ecco perché l'aria era così avvelenata.Invece stavolta non ci sono stati fuochi d'artificio, c'è solo una città avvolta da una cappa di aria irrespirabile. Fortunatamente le previsioni meteo segnalano l'arrivo di un forte vento, una panacea contro lo smog. Mentre questo giornale va in stampa le folate iniziano ad essere poderose, forse il vento verrà in soccorso ai nostri polmoni. Almeno fino al prossimo allarme.