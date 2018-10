L’insicurezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta: «Siamo ancora senza i sistemi di videosorveglianza»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 11:38

I lavori per la realizzazione della linea 7 del metrò proseguono al Parco San Paolo, ma la messa in sicurezza delle vie di fuga è ancora bloccata. I new jersey, i cancelli ed i passaggi in ferro sopraelevati fanno da sfondo a quello che è diventato un quartiere-cantiere. Lungo tutto il Viale Maria Bakunin, il percorso pedonale è reso difficoltoso da questi impedimenti che – come se non bastasse – non consentono il transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.«Non c'è pace al Parco San Paolo» dichiara la consigliera della X Municipalità Laura Carcavallo. «Le vie di fuga sono impraticabili e le strade sono invase dalle automobili parcheggiate sui marciapiedi. Le telecamere – chieste dai cittadini mesi fa – non sono ancora state installate lungo il limite dei cantieri. Le strade tra i New Jersey ed i palazzi sono vicoli bui in cui spesso si verificano scippi e rapine. La videosorveglianza servirebbe ad evitare questo ed altri problemi legati all’insicurezza. Facciamo appello al comune affinché ci ascolti ed intervenga».