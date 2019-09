Coltellate in discoteca, la madre del ragazzo ferito a Coroglio: «Metal detector nei locali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Settembre 2019

«Spero che la giustizia faccia quello che deve e non lasci impuniti gli aggressori di mio figlio, come invece accade per tanti reati in questa nuova era primordiale; solo che prima si usava la clava, oggi il coltello che può uccidere». La mamma del ventenne incensurato, che è ferito in discoteca, al club Partenopeo di Coroglio, chiede che non siano riportati né nome né cognome. Teme minacce, che più problemi possano sommarsi («non sappiamo con chi abbiamo a che fare e non abbiamo tutele...»), chiarisce con un filo di voce nella sala d'aspetto della terapia intensiva del San Paolo, gremita di parenti e zanzare.