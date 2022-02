L'invito del Cardarelli: «Per S. Valentino un atto d'amore: donate il sangue»

«Per San Valentino si può compiere un bellissimo gesto d'amore andando a donare il sangue in coppia, perché la donazione è il regalo d'amore più grande». E' l'invito dell' ospedale Cardarelli di Napoli in vista del 14 febbraio.

« Se non possiamo donare il sangue, possiamo chiedere a qualcuno che ci ama di farlo per noi come regalo di San Valentino», dice il direttore sanitario Giuseppe Russo.. «Aspettiamo i donatori presso l'Unità Operativa Complessa di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del Cardarelli, con la speranza di vederne tanti».

I donatori di sangue hanno diritto a parcheggiare in un'area riservata che si trova al varco 3 (a ridosso dell'uscita della Tangenziale, (uscita zona ospedaliera), per l' accesso è necessario chiamare il numero telefonico 081/.7473220 alcuni minuti prima di arrivare. Chi vorrà donare il sangue potrà recarsi presso il Servizio Immunoematologia e Medicina trasfusionale al padiglione E piano 0, a digiuno o dopo una leggera colazione, dalle 8.alle 12. esclusi i giorni festivi. Possono donare i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e che non abbiano più di 60 anni.