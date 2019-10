CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:08

Buio, abitato dai clochard, prigioniero di auto in doppia fila, devastato nel manto stradale laterale e sui marciapiedi: viale Gramsci vive una lenta e progressiva agonia. Siamo in un'altra zona della Napoli «bene» non nella percezione di chi la vive. In estate si è staccata la guaina dal terrazzo di uno degli edifici più prossimi a piazza Sannazaro, con tanto di sopralluoghi dei Vigili del Fuoco. Il problema è risolto, ma le retine di contenimento (in questo caso bianche) sono attaccate ai cornicioni dei balconi. Altre retine, stavolta verdi, pendono invece da due palazzi dall'altro lato del viale affacciato su Riviera di Chiaia. E, a parte i classici problemi di decoro urbano, in viale Gramsci sbuca anche lo strano caso dell'illuminazione (che non c'è): residenti e commercianti lamentano il buio pesto di sera, ma «mi è capitato di vedere i lampioni accesi di giorno», dice Andrea Esposito, custode.