L'ira al cimitero di Poggioreale per il vialetto invaso dalle erbacce

Un vialetto del cimitero di Poggioreale, a Napoli, totalmente invaso dalle erbacce - a tratti alte anche più di un metro - per assenza di manutenzione. È la denuncia dei familiari dei defunti che riposano nella zona del «Fondo Desiderio», dove anni fa si verificò il dissesto di alcune lapidi e sepolture con resti umani rimasti allo scoperto per settimane prima che il Comune intervenisse. Stavolta ad essere rimasto abbandonato è un viale che costeggia gli ingressi posteriori di alcune cappelle e una serie di nicchie collocate lungo la parete, praticamente impercorribile per la vegetazione non potata da mesi, che ha invaso il selciato rendendo quasi impossibile l'ingresso alle cappelle dal lato posteriore. «Ad un qualsiasi giardiniere o operaio del Comune basterebbero poche ore di lavoro per restituirci dignità e decoro nell'omaggio ai nostri defunti», dicono i familiari sottolineando il «colpevole abbandono» in cui versano questa e altre zone del cimitero di Poggioreale.