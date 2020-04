Fase due a Napoli, l'ira dei parrucchieri: «Ci hanno lasciati soli, scendiamo in piazza»

Pasquale Penza, 44 anni, barbiere di piazza Carlo III, fa la spesa con i risparmi messi da parte per la Prima comunione del figlio programmata quest'anno, ma teme di non reggere fino al primo giugno, la data di ripresa per la sua attività posticipata dal governo. Mario Zito, 41enne di straordinaria energia, ha un bambino da mantenere più quattro dipendenti di Hair in freedom, letteralmente Capelli in libertà, ma tutti quanti sono rinchiusi in casa. «Anche mia moglie è in cassa integrazione. E io, con i 600 euro ricevuti dallo Stato, non riesco a coprire i costi del negozio di 80 metri quadrati ai Colli Aminei», si dispera.



Ultimo aggiornamento: 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro parrucchiere,, racconta che ne paga 2000 di affitto («la proprietaria non vuole sentire ragioni, né sospensioni né rinvii») e mostra una bolletta di 396 euro («trecentonovantasei», ripete incredulo, con un tono più alto di voce); denaro che se ne va, nonostante gli incassi mancati per la serrata imposta dal Covid-19, che soprattutto per lui e i suoi colleghi sembra non finire mai, causa rinvio della agognata Fase 2. «Siamo pronti a scendere in piazza, il 4 maggio, ad auto-convocarci sotto le finestre della Regione, a Palazzo Santa Lucia, pur di far sentire le nostre ragioni», avvisa Parisi. Perché la crisi rischia di travolgere l'intera categoria, quella degli acconciatori e dei titolari dei centri estetici. «Sono 16mila le imprese con 65mila addetti in Campania che si occupano di benessere: si tratta del comparto più importante per i servizi alla persona», certifica, leader di Casartigiani nonché vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, che ieri ha diffuso una nota, segnalando l'impatto del lockdown, i pesanti disagi. «Di organizzare manifestazioni o flash mob non se ne parla: gli assembramenti sono vietati e le regole vanno rispettate», precisa Luongo. «Ma serve un provvedimento finalizzato a evitare che tante attività non riaprano dopo uno stop prolungato oltre misura e peraltro inaccettabile».Penza fa notare quello che definisce un paradosso: «Io sono da solo con il cliente in 40 metri quadrati, non ho collaboratori: adottando le dovute precauzioni, dalle mascherine ai guanti, e un rigido sistema di singoli appuntamenti su prenotazione, perché non dovrei lavorare? Qual è il pericolo? E cosa cambia, da oggi al primo giugno? Sono allo stremo, come i miei colleghi». Zito annuisce, e va all'attacco perché «i bus sono più affollati», e per gli altri, dai baristi ai ristoratori, c'è l'autorizzazione agognata a battere scontrino, anche se non a pieno regime. Anna Guglielmo, nome d'arte Anniè e beauty manager, sostiene: «Più degli altri e per evidenti ragioni, noi nei centri estetici siamo attenti all'igiene. Da sempre». «Ma, in base alle indicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saremo gli ultimi a riaprire, il primo giugno», aggiunge Zito il parrucchiere. «Che poi il primo è anche lunedì, il tradizionale giorno di riposo, e il 2 giugno è la festa della Repubblica. Il via effettivo dovrebbe essere il 3, una data troppo distante. Già dopo due mesi senza far niente, figurarsi dopo tre: gli operatori, con piccoli e grandi strutture, sono in ginocchio, ed è difficile per loro anche tentare di recuperare, prevedendo turni notturni come nelle fabbriche. Servono misure ad hoc, visto che questa condizione è imposta per legge. Occorre assicurare aiuti economici a chi ha subito danni, e basta fondi a pioggia», incalza Luongo. «Occorrono finanziamenti specifici per acquistare le attrezzature e adeguare i locali», chiarisce Guglielmo.«La riapertura tra cinque settimane ci lascia basiti», interviene pure il presidente della Camera di Commercio di Napoli,, che ribadisce la necessità di velocizzare l'iter «in massima sicurezza». E, tramite la nota, segnala un altro risvolto: «La piaga dell'abusivismo domiciliare sta dilagando in maniera incontrollabile e gli imprenditori onesti e responsabili non possono rimanere a guardare la propria clientela alla mercé di improvvisatori e possibili untori». Quindi, il rappresentante dell'artigianato della Giunta ribadisce: «Siamo stati fino a oggi rispettosi di un'auspicabile sinergia e coordinamento sulle misure, occorre garantire sostegno vero alle imprese prima che sia troppo tardi». Questo per «acconciatori, estetiste e pubblici esercizi, non tralasciando la filiera turistica». Luongo annuncia: «Metteremo in campo ogni sforzo per chiedere con determinazione al governo, tramite Unioncamere nazionale, di accorciare i tempi di riapertura». L'ultimo taglio al lockdown.