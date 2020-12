L'ombra della camorra anche al Comune di Villaricca: arriva la commissione d'accesso

L'ombra delle infiltrazioni della camorra anche al Comune di Villaricca. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha inviato in municipio, oggi retto dal sindaco Rosaria Punzo, una commissione d'accesso agli atti che dovrà valutare se sussistono condizionamenti della criminalità all'interno della macchina amministrativa. La commissione ispettiva lavorerà per tre mesi, prorogabili per altri tre. Anche nel limitrofo comune di Marano è già da mesi al lavoro una comissione di indagine nominata dalla prefettura di Napoli. La relazione sarà consegnata al prefetto entro marzo.

