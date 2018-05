L’omicidio di Qualiano: domani i funerali di Teresa. Proclamato lutto cittadino

Sabato 5 Maggio 2018, 21:46 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 21:46

Si terranno domani alle 17 presso la parrocchia Santo Stefano i funerali di Teresa, la donna uccisa dal figlio Pasquale De Falco giovedì mattina. Il sindaco De Luca ha dichiarato lutto cittadino e ha invitato i negozi a restare chiusi dalle 16 alle 19. L’amministrazione inoltre chiesto ai cittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche, sociali e produttive, gli uffici pubblici e le istituzioni ad osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie.“Quanto è accaduto ha colpito duramente tutta la comunità qualianese ed è unanime e profonda la commozione, per le tragiche circostanze in cui la signora Teresa ha perso la vita - fanno sapere dal Comune - L'Amministrazione Comunale con la proclamazione del lutto cittadino, intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore per questa grave perdita, che ha profondamente colpito la Comunità e testimoniare una forte vicinanza e sostegno, al dolore che sta vivendo la famiglia della signora Teresa”.Pasquale si si trova attualmente in carcere a Poggioreale ed è sorvegliato a vista. A giorni sarà interrogato dal giudice. Da 5 mesi rifiutava le cure dello psichiatra. Forse questo il motivo del peggioramento del suo stato di salute mentale.