Venerdì 22 Marzo 2019, 09:58

Prima il sequestro di una fabbrica clandestina a Polvica, frazione di Nola, nella quale erano pronti per essere smerciati 191mila prodotti contraffati. Poi nel centro della città dove, in un maxi store cinese, sono stati scoperti ben 3 milioni di decorazioni per Pasqua. Il gruppo della guardia di finanza di Nola ieri ha fatto il colpo grosso ed ha impedito la vendita di merce tossica sia per le imprese oneste che per i consumatori. Il primo blitz, gli uomini delle fiamme gialle diretti dal capitano Rosario Pepe e dal tenente Filippo De Vito, lo hanno fatto nella dependance di una casa villa nella popolosa frazione di Nola. E' lì che hanno scoperto l'attività completamente clandestina, dedita alla realizzazione di prodotti tessili contraffatti.IL «CAMPIONARIO»False griffe su biancheria per la casa, come piumoni, trapunte, lenzuola e tovaglie da tavola, oltre che su abiti, magliette e pantaloni. Ma anche completini sportivi delle squadre di calcio di serie A, dal Napoli alla Juventus. Impeccabile la catena produttiva che, tra l'altro, poteva contare su operai tutti pagati al nero. Una dietro l'altra 58 macchine destinate a cucire, tagliare, stampare, stirare, imballare ed impacchettare. Se i finanzieri non fossero arrivati in tempo, tutta quella merce sarebbe finita sulle bancarelle dei mercati rionali e nei negozi border line.I prodotti sequestrati saranno ora tutti distrutti mentre il responsabile dovrà fare i conti con una denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Nola. A pochi chilometri di distanza da Polvica, gli uomini della Guardia di Finanza di Nola hanno trovato un carico ancora più sostanzioso. E' quello sequestrato nello store cinese.