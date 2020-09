Napoli, l'ospedale Betania si veste di arancione per la giornata sulla sicurezza delle cure

L’ospedale evangelico Betania si illumina di arancione per celebrare la "giornata nazionale per la sicurezza delle cure”. L’iniziativa del presidio non si ferma al messaggio simbolico del gioco di luci che, questa sera, hanno cambiato colore alla facciata del presidio ma riguarda varie attività messe in campo per prendersi cura della propria salute. Nela giornata che cade il 17 settembre, nella stessa data del “Word patient safety day”, l’ospedale evangelico ha allestito un infopoint sulla prevenzione delle infezioni, la distribuzione gratuita di confezioni di gel idroalcolico e attività di comunicazione ed educazione "alla cura" a cominciare dal lavaggio delle mani.



«Il corretto lavaggio delle mani, tornato fortemente alla ribalta a causa della pandemia, risulta essere una delle prime e più efficaci misure di prevenzione per le malattie infettive, ma nonostante questa certezza e la propaganda, risulta essere ancora una pratica non correttamente applicata dai cittadini e dagli operatori» ha affermato Antonio Sciambra, direttore sanitario dell’ospedale Betania che ha aderito alla giornata promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuta in Italia dalla sub commissione ministeriale rischio clinico e dalla Regione Campania.



Nel presidio in via Argine, le attività sono state coordinate dai medici Marianna Stingone, risk manager del presidio e Emanuele Riccio, responsabile per l'accoglienza insieme ai coordinatori infermieristici delle unità operative assistenziali che hanno coinvolto cittadini e pazienti ricoverati. «Sono state allestite due postazioni per illustrare ai cittadini ed ai pazienti come, quando e perché lavarsi le mani e la distribuzione gratuita di confezioni di gel idroalcolico e di materiale divulgativo e pannelli informativi nella struttura- spiegano i vertici dirigenziali- sono state sviluppate attività di educazione al rischio derivante dalle infezioni nelle unità operative direttamente a letto dei pazienti e un ulteriore attività di sensibilizzazione del personale sanitario». © RIPRODUZIONE RISERVATA