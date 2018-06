L'ospedale degli equivoci

Martedì 12 Giugno 2018, 08:25

Non bastavano le botte prese a prescindere, effetto collaterale di un tasso di inciviltà direttamente proporzionale all’inefficienza del sistema. Ora succede pure che un dipendente della sanità pubblica debba difendersi dall’accusa più infamante, quella di essere un ladro. Di più: un ladro vigliacco, come può esserlo chi approfitta della condizione di fragilità di un malato. L’ospedale di Pozzuoli, l’altro giorno, sembrava il set di un poliziesco. Perquisizione personale, armadietti svuotati: ore d’inferno anche per i carabinieri, chiamati a indagare sul complicato caso della sparizione di 60 euro dal portafogli del povero paziente-denunziante. Controllate, infine, le immagini della videosorveglianza, ai militari non è rimasto che sentenziare l’innocenza da neonato dell’infermiere sotto accusa. Sospirone di sollievo dell’intera categoria, riabilitazione immediata dell’accusato agli occhi della direzione sanitaria e fine del poliziesco. Non prima, però, dei titoli di coda. Il primo: ai controlli successivi alla denuncia, l’accusatore è risultato pregiudicato. L’accusato no. Il secondo: per consentire la caccia ai 60 euro, il pronto soccorso è rimasto a lungo chiuso. Inutile specificare chi avrebbe preso le botte che sarebbero volate in caso di emergenza.