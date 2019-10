La Angelo Carillo & c. scende in campo per l’ambiente con il progetto reload

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ambiente chiama, Angelo Carillo & C. risponde. L’azienda tessile ha deciso di compiere la sua parte per combattere il climate change con il progetto Reload, un innovativo progetto ecofriendly che ha l’obiettivo di sensibilizzare sui temi ambientali e sul rispetto dell’ecosistema, in particolare nel settore tessile.Con l’idea di diffondere uno stile di vita ecosostenibile anche nell’arredare casa, nasce “Reload” una linea da cucina, per il marchio Riviera, realizzata interamente con materiale riciclato. Così tovaglie e accessori sono composti al 100% con polietilene tereftalato (PET) riciclato, il materiale che si utilizza per le bottiglie di plastica.In un momento in cui le politiche per ridurre i tassi di inquinamento e avviare produzioni che abbassino notevolmente l’impatto sull’ambiente dovrebbero essere al centro dell’attenzione mondiale, ognuno deve compiere la sua parte.La spinta ad avviare una produzione ecofriendly parte proprio dai numeri della produzione tessile mondiale. Attualmente il consumo globale di fibre è di 55 milioni di tonnellate – all’incirca 9 kg per essere umano – se dovesse aumentare anche solo di 1 kg, si aggiungerebbero altri 5 milioni di tonnellate. Preoccupano in questo senso anche le stime. Entro il 2020, infatti, ci sarà un divario tra coltivazione e consumo di fibre del 20%, praticamente per soddisfare il fabbisogno mondiale, servirebbe coltivare l’intera superficie dell’India con piante di cotone. A questo si aggiunge il consumo di carburante per la produzione, che si aggira intorno ai 50 litri per 1 kg.Sono numeri indubbiamente preoccupanti, che invitano a una presa di coscienza che investa trasversalmente tutti i settori produttivi, le istituzioni e l’intera popolazione.Ed è in quest’ottica che la Angelo Carillo & C. ha scelto di produrre una linea realizzata totalmente con materiale riciclato, dal packaging al prodotto finale, riuscendo così a coniugare l’offerta di accessori funzionali dal design originale – punto di forza dell’azienda - e la sostenibilità ambientale.L’attenzione dell’Azienda nella continua ricerca e sviluppo di prodotti e tessuti innovativi sarà una costante delle future collezioni, proprio con l’obiettivo di avere un massimo impegno in tema di sostenibilità e anche con l’intento di sensibilizzare clienti e potenziali tali a una maggiore attenzione e a un più forte rispetto nei confronti dell’ambiente._______________________________________________________________________