Mercoledì 6 Giugno 2018, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 15:37

A Marano la banda della Fiat Punto bianca colpisce ancora. L'ennesina rapina stamani, la sesta nell'arco di sette giorni. Vittima una donna di 46 anni, rapinata dell'auto due banditi a bordo di un'utilitaria, la stessa che sarebbe stata vista all'opera in altre occasioni. I fatti si sono verificati in via San Rocco, all'altezza dell'istituto Collodi. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri della locale Compagnia. Dopo esser stata tamponata, è stata avvicinata dai delinquenti che, armi in pugno, le hanno sottratto l'autovettura. La zona è teatro da giorni di raid e rapine ai danni di passanti e automobilisti. I residenti sono esasperati e sollecitano maggiori controlli e il potenziamento dei presidi di sicurezza.