Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:17

Nola. «Stai dicendo che mi vuoi bene. Allora se è vero fai presto, vienimi a prendere. Non voglio morire»: le sue mani hanno scavato per otto ore, si concedeva una pausa solo per asciugarsi le lacrime miste a polvere che gli rigavano il viso. Non avrebbe voluto piangere, non poteva permettere che l'emozione gli facesse compiere un passo falso. Lui, vigile del fuoco esperto proprio in recupero e ricerche in macerie, doveva a tutti i costi tirare fuori da quell'inferno il piccolo Ciro ed il suo fratellino Mattias. Vivi. Come vivo era uscito Pasqualino, sette mesi appena, estratto da quella coltre di pietre che era diventata la loro casa. E ci è riuscito Mario Nappi. Capo squadra dei vigili del fuoco di Napoli, residente a Saviano, è uno degli angeli di Casamicciola, uno dei caschi rossi che è riuscito a mettere in salvo l'intera famiglia travolta dal terremoto del 21 agosto che ha colpito l'isola d'Ischia. Durante quelle tragiche ore Mario ha parlato senza sosta con Ciro, undici anni, il fratellino maggiore dei tre bimbi rimasti intrappolati nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro: la propria casa. Si sono detti di tutto, da «Ti voglio bene» alle parolacce: «Sei un bastardo, vieni a salvarmi». In quei tragici momenti hanno trovato anche il modo di darsi appuntamento per una pizza. Da allora si sono rivisti più volte, ma quella pizza non sono mai riusciti a mangiarla insieme.In pizzeria ci andranno domani a Nola dopo che i bimbi con la loro famiglia avranno assistito alla «Befana del Vigile» in piazza Duomo, accolti con saluti e doni dal sindaco Geremia Biancardi e dal comandante della polizia locale Luigi Maiello.Quei bimbi i cui volti hanno fatto il giro del mondo arriveranno nella città di San Paolino, il santo dell'amicizia e della solidarietà, proprio per incontrare Mario, l'eroe quotidiano che a Nola è di casa. È stato lui, infatti, a calarsi per la prima volta da quelle corde ancorate al municipio e alla cattedrale che attraverseranno piazza Duomo per regalare a tutti i bimbi l'illusione di vedere volare la vecchietta con la scopa. In attesa dell'incontro, i ricordi ritornano alla mente e gli occhi del vigile del fuoco che pure ne ha viste tante, tradiscono emozione e commozione. «Appena arrivato ad Ischia mi hanno detto che sotto le macerie si sentivano voci e pianti. Mi sono calato in una cavità lunga due metri e larga sessanta centimetri per raggiungere prima il piccolo Pasqualino, che ad agosto aveva appena sette mesi e poi i suoi fratellini Mattias e Ciro rimasti intrappolati sotto il letto a castello dove stavano giocando insieme prima che il terremoto li immobilizzasse. Pasqualino era rimasto schiacciato sotto i mobili e gli elettrodomestici della cucina. Quando c'è stata la scossa si trovava in quel box che poi gli ha fatto da scudo. Piangeva a dirotto, era impaurito dal buio. Èstato il primo dei tre angioletti ad essere stato portato fuori. Tremava. Quando l'ho avuto in braccio è come se fosse venuto alla luce per la seconda volta. Un'emozione impagabile. Il risarcimento più prezioso che si possa ricevere».