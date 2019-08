CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Agosto 2019, 09:34

Dovevano essere 540 i rinforzi con lo scorrimento della graduatoria del concorsone Formez del 2010, invece alla fine ne sono entrati solo circa 270. Sostanzialmente la metà e tra questi c'è anche chi ha chiesto il part time. Insomma, una beffa quella andata in scena in questi giorni: basti pensare alla vicenda degli uffici dell'anagrafe chiusi perché anche gli ultimi arrivati non sono «formati». Il tema viene fuori in maniera dirompente proprio durante l'approvazione del bilancio di assestamento - una maratona iniziata ieri mattina - dove il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha snocciolato una serie di numeri della manovra. Tanto che la Cisl, attraverso Agostino Anselmi, ha chiesto al Comune di «assumere personale del settore educativo a tempo indeterminato colmando una lacuna storica». Vale a dire stabilizzare circa 70 maestre atteso che ora i soldi ci sono.