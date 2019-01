Allarme estorsioni: indignazione social ma a Napoli la sala è vuota

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Gennaio 2019, 08:52

Distratta e distante, la Napoli che sarebbe dovuta scendere in piazza ieri per manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, all'indomani della bomba piazzata all'esterno della sua pizzeria. Erano tre gli appuntamenti fissati per trasformare la solidarietà sui social in mobilitazione in carne e ossa. E tutti e tre hanno avuto presenze risicate, facce infreddolite perdute in qualche capannello di curiosi e un generale sentimento di distanza. Se la provincia è addormentata, come scriveva Michele Prisco, la città sembra assopita. Forse abituata. O forse disabituata a metterci la faccia e il corpo. Un clic non si nega a nessuno. Ma scendere per strada, che fatica. Non sembra paura, sembra apatia.IL VUOTOAccade così che dopo il flash mob per addetti ai lavori all'esterno della pizzeria nel centro storico, al raduno successivo di Largo Berlinguer non si sia presentato proprio nessuno. Da lì era previsto in partenza un corteo musicale. Era l'evento di piazza per lanciare Nu bell Sant'Antuono! Fuochi per la legalità e la filosofia, iniziativa prevista da tempo e trasformata in corsa in occasione di sostegno alla battaglia antiracket. «L'evento per Sant'Antuono, protettore dei pizzaioli si leggeva nell'annuncio della manifestazione -, è organizzato con la collaborazione del Fai (Federazione Antiracket Italiana) e sarà l'occasione per esprimere solidarietà a Gino Sorbillo». Un'occasione mancata visto che il corteo musicale, formato da nove pulcinella con strumenti a fiato e tamburi, si è avventurato in totale solitudine lungo via Toledo. È sceso, poi, tra gli sguardi curiosi e attoniti, le foto coi cellulari dei turisti, qualche volto perplesso dei commercianti lungo Via San Carlo, mentre i pedoni si aprivano per capire. «Che si festeggia?», chiede un ragazzo a uno dei Pulcinella in corteo. «Il fucarazzo», risponde pronto. Capire che si tratta anche di una occasione per mobilitarsi contro il racket è impossibile.