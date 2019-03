Buono postale «pazzo»: Stefania, niente sussidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 09:07

Pratica bocciata per un «errore di comunicazione tra Posta e Agenzia delle Entrate». Stefania Forgione, 49 anni, è laureata e senza stipendio. Suo marito, laureato pure lui, di anni ne ha 57 e ha perso il lavoro nel 2016. Lavorava in una grande azienda che poi ha chiuso baracca in tutta Europa. Stefania ha due figli, di 27 e 23 anni, entrambi studenti universitari. Una bella famiglia, ma in difficoltà: «Per pagare gli studi ai miei ragazzi ho dovuto chiedere un prestito a mia suocera sospira la donna Da giugno, quando mio marito terminerà un incarico temporaneo a scuola, non sapremo come fare, ma comunque non posso chiedere il reddito di cittadinanza». «L'errore spiega Anna Beneduce del Caf di piazza degli Artisti, lo stesso cui si è rivolta Stefania consiste nel fatto che c'è stata una mancata comunicazione tra Poste e Agenzia delle Entrate: la Posta non ha comunicato che il buono fruttifero non esiste più e ora è presente nell'Isee 2019 per due volte, un errore. Questo le ha fatto sforare i parametri per inoltrare la domanda».