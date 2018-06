La Campania «spreca» 6 milioni di euro ogni anno: il tesoretto ignorato della Green Economy

Sabato 16 Giugno 2018, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 15 Giugno, 23:47

Un tesoretto inutilizzato. Un forziere, di risorse e potenziali guadagni, che enti pubblici e privati sembrano ancora ignorare. Ammonta a 6 milioni di euro all’anno - 500mila euro al mese - il profitto mancato della provincia di Napoli nel riciclo di carta e cartone. Il dato è emerso nel corso della tavola rotonda sulla “green economy” che ha visto esperti e imprenditori confrontarsi nel salone del Circolo Nautico Stabia. Introdotti dal presidente dello storico circolo gialloblu, l’avvocato Roberto Afeltra, si sono confrontati sui temi dell’ecosostenibilità il professore Claudio Quintano, già rettore dell’università Parthenope e oggi docente al Suor Orsola Benincasa e Aldo Savarese, amministratore delegato di aziende del packaging ecosostenibile.«In Campania e in particolare nella provincia di Napoli siamo ancora troppo lontani dalle percentuali di raccolta differenziata del centro e nord Italia - ha spiegato Bavarese, che con la ‘Sabox’ riesce a garantire cicli produttivi interamente ecosostenibili - questo significa che paghiamo per stoccare materiali riciclabili come la carta e il cartone anziché guadagnarci reinserendoli sul mercato dopo averli sottoposti a processi di lavorazione e riciclo. Il nostro territorio - ha aggiunto Savarese - ci fornisce la possibilità di creare posti di lavoro e figure professionali altamente specializzate se sono si palesasse la volontà delle istituzioni a investire e formare nel campo della Green economy».Una regione come risorsa per garantire un futuro migliore soprattutto alle nuove generazioni: è questo lo scenario che immagina Claudio Quintano. Il docente universitario della Sob indica la via da percorrere «Innanzitutto dobbiamo formare le nuove generazioni ad una cultura dell’ecosostenibilità anche con incentivi didattici. Qui in Campania, e nello specifico a Castellammare di Stabia abbiamo importati risorse naturali, una di queste potrebbe essere il fiume Sarno. Lavorare sui temi dell’ecosostenibilità e della cosiddetta economia verde potrebbe addirittura dare nuova vita ad uno dei corsi d’acqua più inquinati del mondo. Per fare ciò - ha aggiunto Quintano - è necessario che vi sia un’inversione di tendenza nella gestione e nella promozione della Green economy e ciò può accadere solo se il mondo accademico e le aziende vengano affiancate in questo percorso dalle istituzioni». Il professore si è rivolto, infatti, agli studenti del liceo classico e scientifico di Castellammare, il Plinio Seniore e il Francesco Severi.