Venerdì 4 Ottobre 2019, 13:54

Ha fatto tappa a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, la «carovana della prevenzione» dei tumori del seno e dei tumori ginecologici. Una iniziativa dell'associazione Susan G. Komen Italia che offre, gratuitamente, visite specialistiche alle donne che non sono inserite nei programmi di screening già predisposti dal sistema sanitario regionale della Campania.Il percorso di prevenzione prevede una mammografia, una ecografia mammaria e una visita ginecologica. Il tutto avviene nei camper itineranti che portano avanti il programma nazionale di promozione della salute femminile da diversi anni. Dopo aver “sostato” ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, la «carovana della prevenzione» ha scelto lo spazio antistante il parco comunale Fratelli De Filippo, in via Maria Malibran, per accogliere tante donne del quartiere e permettere loro di accedere all'indispensabile programma di prevenzione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ed educare le persone, in particolare le donne, alla prevenzione dei tumori: oltre gli esami specifici, nel percorso è previsto anche il colloquio con un nutrizionista attraverso il quale è possibile apprendere informazioni su stili di vita adeguati alla lotta ai tumori, sulla necessità di una dieta alimentare adeguata, sui danni provocati da fumo e alcool, eccetera.Susan G. Komen Italia è una organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e attiva su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma come primo affiliato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del Prof Riccardo Masetti, attuale presidente. Le risorse economiche provenienti da donazioni di privati, aziende e istituzioni hanno permesso all’associazione di raccogliere diciassette milioni di euro per la realizzazione di 850 progetti di promozione della prevenzione e supporto alle donne operate. Una delle più importanti iniziative organizzate in Italia è la «Race for the Cure», una maratona alla quale hanno partecipato oltre centomila persone nei vari appuntamenti delle settimane scorse in tutta Italia. A Ponticelli, a rappresentare l’associazione, erano presenti Claudia Napolitano del comitato regionale Campania e Marina Rania che si occupa di programmi istituzionali e mission.La «carovana della prevenzione» ha svolto 191 tappe in 14 regioni italiane, offrendo oltre 18mila prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute. In particolare, l'iniziativa si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione a se stesse. A Ponticelli - quartiere particolarmente vulnerabile dal punto di vista socio-economico-culturale - sono state svolte centocinquanta prestazioni in appena due giorni con decine di donne coinvolte. Anche chi non ha effettuato esami diagnostici ha potuto comunque usufruire della consulenza dei vari esperti e fare tesoro dei consigli per la prevenzione dei vari tipi di tumore che colpiscono le donne.Le persone che hanno usufruito delle visite gratuite sono state contattate anche grazie al supporto di realtà che già lavorano sul territorio di Napoli Est, come l’associazione SVT e Le Kassandre. L’iniziativa ha il patrocino della VI municipalità del Comune di Napoli. La tappa di Ponticelli è sostenuta anche dall’ Arthemisia che, per ognuna delle quattro mostre attive in Italia - tra le quali “Andy Warhol” nella Basilica della Pietrasanta a Napoli - devolve una parte degli incassi a favore di specifici progetti di tutela della salute femminile, condivisi e raccontati passo dopo passo a tutti i visitatori.