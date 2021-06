La Casa di Matteo, la visita del comandante della Guardia di Finanza della Campania

«L'iniziativa dei Finanzieri della Campania testimonia, ancora una volta, la vicinanza del Corpo alle fasce più deboli e bisognose e la forte connotazione sociale che deve sempre accompagnare l'agire di tutta la Pubblica Amministrazione, diffondendo e sostenendo il valore civile ed educativo della legalità economica e della solidarietà». Lo ha detto il comandante regionale della Guardia di Finanza della Campania, generale di divisione Virgilio Pomponi, che oggi si è recato in visita, nella struttura «La Casa di Matteo», comunità sostenuta dalla onlus «A Ruota Libera» che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie. Presenti anche una rappresentanza del Co.Ba.R., organismo di rappresentanza dei finanzieri della Regione, Gennaro Coppola e Mariù Adamo, produttore e conduttrice del programma televisivo e Giulio Carfora, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, titolare della compagnia teatrale.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Napoli, contrabbando di gasolio:sequestrati 18 milioni di Iva mai... LA DROGA Napoli, cocaina e oltre 2.500 euro tra i viali del Policlinico:... LA VIOLENZA Grumo, lite in famiglia: ucraino colpiscela moglie con un pugno al...

La Guardia di Finanza, nel 2020, si sottolinea, si è resa protagonista di una raccolta benefica di fondi, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, in occasione del concerto della Banda Musicale che ha accompagnato, in alcuni brani della tradizione partenopea, la straordinaria voce di Serena Autieri. L'evento è stato presentato da Mariù Adamo e Claudio Dominech e anche trasmesso in diretta streaming dall'emittente Canale 9. Una seconda iniziativa, si evidenzia ancora, è stata condotta in occasione del tradizionale «Natale del Finanziere» del Comando Regionale Campania, che lo scorso anno ha visto protagonista la «Compagnia dei Saltimbanchi» di Afragola con lo spettacolo live streaming «Christmas Circus», che ha intrattenuto il pubblico da casa offrendo a tutti la possibilità di «condividere l'emozione e la magia del Natale nella grande famiglia delle Fiamme Gialle».