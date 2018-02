La check list delle criticità: in campo il comitato del San Giovanni Bosco

Domenica 11 Febbraio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno pubblicato un documento per stilare una check list e indicare le criticità dell’assistenza sanitaria. Autore dell’operazione di raccolta dati, è stato il “Comitato per la difesa dell’ospedale San Giovanni Bosco” che, nelle ultime settimane, ha sviluppato un lavoro metodico di «controllo popolare di quello che accade all’interno della presidio ospedaliero». Questo si legge, nel documento che è stato anche pubblicato sulla pagina facebook del comitato, sceso in campo per «individuare i limiti, le deficienze e le problematiche che impediscono ai lavoratori di continuare a prestare servizio in un ambiente dignitoso e professionale e agli utenti di ricevere un servizio sanitario che ne rispetti la dignità e il diritto alla salute».Il monitoraggio, parte dalla premessa che l’ospedale della Doganella «ha accumulato nel corso degli anni delle problematiche di carattere organizzativo e strutturale» ma una delle «principali deficienze organizzative è l’assenza di percorsi assistenziali definiti e di protocolli atti a ridurre i fattori di rischio per i pazienti, ad esempio non è presente un gruppo che si interessa di Risk Management, ovvero della gestione del rischio clinico che si corre nella struttura». Nella lista delle criticità, sono in primo piano: l’assenza del Triage, il sistema per filtrare la priorità degli interventi, servizio presente e informatizzato in tutti gli altri nosocomi cittadini e la gestione degli accessi al pronto soccorso dove, ultimamente, si sono registrati fino a 34 ricoveri impropri (perché fuori dai reparti).«Secondo il nuovo atto aziendale, il San Giovanni Bosco è definito come Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) di 1 livello- si legge sempre nel documento- pertanto risulta inaccettabile l’assenza di copertura 24h per i Servizi di Neuroradiologia, Emodinamica, Vascolare interventistica, nonostante ci siano gli infermieri per coprire i suddetti Servizi e l’assenza di una Emodinamica d’urgenza 24h, comporta pericolosi trasferimenti di pazienti emodinamicamente instabili presso altre strutture». Il comitato segnala anche «la carenza di tecnici di Radiologia, che spesso non riescono a coprire tutte le postazioni necessarie e l’assenza di un Pronto Soccorso ortopedico 24h, il quale di mattina viene organizzato nei locali degli ambulatori, creando promiscuità tra pazienti in elezione e quelli bisognevoli di prestazioni d’urgenza con le proteste, a volte violente, da parte dell’utenza».Nella denuncia è segnalata la presenza di un reparto, quello della ex Ematologia, chiuso da anni, che versa in uno stato di degrado e potrebbe essere ristrutturato. La nota si conclude elencando le carenze del «personale medico internista e degli anestesisti che compromette la normale copertura degli interventi di elezione, con conseguente rallentamento dello smaltimento dei pazienti in lista di attesa operatoria e carenza di operatori socio sanitari”. E ancora: “ il punto prelievi è aperto un giorno si è un giorno no, nonostante ci sia il personale”.Il passo successivo alla check list del "Comitato per la difesa del San Giovanni Bosco" è rafforzare la rete tra cittadini, associazioni e sanitari. «Chiamiamo tutti i lavoratori, gli utenti e i cittadini del quartiere per trovare insieme le soluzioni e imporle a chi di dovere costruendo un’alternativa concreta per noi e per le future generazioni».