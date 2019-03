Mercoledì 6 Marzo 2019, 15:18

La chiesa di Pompei sempre più social: da oggi le «stories» di Dio sono su Instagram. Con «Good morning da Dio» i giovani si avvicinano alla la Parola del Signore attraverso i social media e, attualmente, quello più abitato dalle nuove generazioni è Instagram, il social delle foto e delle stories. Il canale Telegram, utilizzato per le scorse edizioni e che ha registrato migliaia di iscritti, rimarrà comunque attivo e costantemente aggiornato, come anche il profilo Twitter e la pagina Facebook. Gli spunti di riflessione sul Vangelo del mercoledì e del venerdì arriveranno su Instagram attraverso una storia, mentre, la domenica, ci sarà un video-commento della durata di un minuto. Il testo completo del Vangelo e della meditazione del giorno saranno pubblicati sul sito www.gmpompei.it. A commentare il Vangelo di oggi è Riccardo Insero, presidente nazionale della Gioventù Francescana. Saranno, poi, tanti gli amici che regaleranno ai giovani fedeli il loro commento o il loro video per accompagnarli ad arrivare alla Pasqua preparati! Come fra Pietro Isacco, rettore del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni; don Michele Falabretti, responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana; la giornalista Antonella Ventre di Tv2000. Anche la Diocesi di Nola, come sempre, affianca Pompei in questo progetto. «Lo scopo dell’iniziativa - ha detto don Ivan Licinio, responsabile della Pastorale Giovanile di Pompei - è invitare i giovani a conoscere Gesù, essere suoi testimoni nonostante le distrazioni che cercano di allontanarci da Lui. Dunque, ognuno di noi, prenda i 'consigli' offerti da Dio e provi a lasciarsi guidare da Lui nelle scelte, nei dubbi, nelle relazioni, nei gesti e negli atteggiamenti».