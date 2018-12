La Circum «indossa» personaggi famosi. E nasce l'app per comprare gli e-ticket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Dicembre 2018, 08:29

Da Ercole a Massimo Troisi, passando per Giacomo Leopardi, Lucrezia d'Alagno, Wolfgang Goethe e tanti altri. I treni della Circumvesuviana si abbelliscono con una serie di personaggi che hanno avuto a che fare con il Vesuvio e il suo ampio territorio, sul quale la rete Circum traccia i propri percorsi lungo quasi cento stazioni e da ben più di cento anni. Arriva, infatti, la livrea d'arte, una pellicola adesiva per i treni destinati alle località turistiche, ma anche per i treni charter speciali, il nuovo servizio appena lanciato col quale Eav conta di far crescere ancora di più le linee della società di trasporti. La livrea è stata incollata da ieri al primo treno, ma in tutto saranno quattro quelli destinati ad ospitare all'esterno l'originale mosaico. I convogli verranno abbelliti nel giro di qualche mese.Il leitmotiv è il Vesuvio, con i personaggi che hanno fatto la storia dell'arte, della letteratura, della scienza. Spazio anche alla mitologia. C'è, per esempio, Ercole, al quale si credeva fosse consacrato il vulcano dopo la sua vittoria contro un demone; o anche Carlo III di Borbone al quale va il merito di aver voluto una Reggia a Portici, che diede il via alla costruzione di una sequenza delle più belle dimore nobiliari, il cosiddetto Miglio d'Oro. Spicca all'esterno del treno anche la figura di Luigi Palmieri, direttore dell'Osservatorio del Vesuvio.