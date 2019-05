Domenica 12 Maggio 2019, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Circum che piace agli inglesi. Una giovane turista londinese dopo aver viaggiato in Circumvesuviana – da Napoli a Pompei e ritorno – definisce il treno meraviglioso. E su Instagram scrive di essersi sentita a «suo agio» tanto da paragonare i vagoni della Circum alla Metropolitana di Londra. Lei si chiama Jenny e su Instagram ha voluto condividere con i suoi followers la bellissima esperienza vissuta negli Scavi di Pompei e, soprattutto, nella Circumvesuviana. «Pompei è un luogo incredibile - scrive Jenny - ho scattato così tante foto che Instagram non riesce a contenerle. Avevo solo due ore di tempo per la visita e ha funzionato tutto. Anche il viaggio in treno è stati brillante. Mi sono sentita totalmente a mio agio come nella Metropolitana di Londra». La foto postata sul social ha fatto il giro del web.