Giovedì 27 Dicembre 2018, 11:44

L'ordinanza sindacale per le festività natalizie è stata un flop. La ressa ha impedito ai mezzi di soccorso di muoversi agevolmente e in molti casi sono rimasti fermi a lungo tra la folla che non dava cenno di volersi fare da parte. Così come l'area non è stata ripulita dopo i festeggiamenti. I comitati dei residenti tirano le somme dell'ennesimo Natale nero e sottolineano come «questo caos non ha nulla a che vedere con il divertimento, che nessuno vuole negare o limitare» spiegano. L'esigenza è di trovare una «giusta misura tra movida e libertà dei residenti. Così non va. I controlli sono stati insufficienti e limitati in alcune zone, mentre altre erano abbandonate a se stesse. L'unica soluzione è la sperimentazione di un divieto di consumo di bevande alcoliche fuori dai locali». Gennaro Esposito, presidente del Comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina, non è avaro di commenti su quanto accaduto per le festività «e solo per caso non è accaduto nulla di grave». Le immagini mostrano mezzi dei vigili del fuoco fermi tra la folla di piazza Bellini, così come le auto dei residenti che hanno provato a raggiungere i propri cari. Anche a Chiaia il caos per il brunch ha creato identici disagi con l'aggravante della sporcizia: «La mattina di Natale c'era ancora immondizia in strada e i gestori non hanno ripulito la strada».CAOS E IMMONDIZIALa grande ondata per il brunch ai baretti di Chiaia è arrivata un po' più tardi rispetto allo scorso anno. Sarà stato per il lunedì lavorativo, fatto sta che solo dalle 15 il caos e i disagi per i residenti sono diventati intollerabili, con migliaia di persone che non hanno lasciato neanche un centimetro quadrato libero sull'asfalto di via Bisignano, piazzetta Rodinò e vico Belledonne, in particolare. «È iniziato tutto più tardi, ma è anche finito più tardi» precisa Caterina Rodinò del Comitato Chiaia Viva e Vivibile. «Non sono mancati i soliti cori di ubriachi, urla e musica a palla oltre una folla ondeggiante e l'impossibilità di uscire di casa. E, a chiusura, un vero porcile. Tutto immortalato in video e foto scattate dai residenti». Dopo la mezzanotte in tanti sono tornati e il 25 mattina «abbiamo camminato tra l'immondizia, le strade avevano un aspetto terrificante. Ovviamente controlli assenti». Per Rodinò c'è la necessità di tornare a parlare dell'argomento movida con maggiore ponderazione: «Se non è successo nulla, non è certo perché si è cercato di fare prevenzione. I problemi restano e non c'è la volontà di risolverli». I gestori dei Baretti, rappresentati da Aldo Maccaroni, hanno posto un'ambulanza in via Bisignano e sono invece soddisfatti dell'ordinanza. «I residenti parlano di delocalizzare il brunch di Natale ma è una richiesta che non prendiamo in considerazione. Allora perché non delocalizzare anche San Gregorio Armeno? È una strada meno pericolosa di via Bisignano o forse ci sono soggetti interessati a battagliare con noi?».