Ottaviano: la coca nei mobili della cucina. Carabinieri arrestano un 48enne I Carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno arrestato Saverio Franzese, un 48enne di via De Mottos già noto alle FFOO resosi responsabile di detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli operanti l’hanno sorpreso in via Dei Nittis mentre cedeva una dose di cocaina del peso di 1 grammo a un 28enne. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 162,03 grammi di cocaina, in parte già in dosi, 26 grammi di sostanza da taglio, 1.290 euro ritenuti provento dell’attività illecita, 2 telefoni cellulari; il tutto nascosto in barattoli nascosti tenuti nei mobili della cucina. L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari.

Giovedì 4 Aprile 2019, 10:30

