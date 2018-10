Martedì 30 Ottobre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 18:31

Dopo la tempesta si fa la conta dei danni tra le antiche domus. I siti archeologici vesuviani di Pompei, Oplontis e l’Antiquarium di Boscoreale aperti regolarmente all'indomani dell'emergenza maltempo. Negli Scavi di Pompei, però, restano chiuse, per verifiche, Lupanare, Casa del Fauno e Tempio di Apollo. A Stabia, la Villa San Marco è regolarmente visitabile ad eccezione del peristilio superiore. Villa Arianna, invece, resterà chiusa per consentire la messa in sicurezza delle coperture dell’atrio, danneggiate dal forte vento e dal maltempo straordinario di ieri, fino al loro completo ripristino.