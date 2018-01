Lunedì 8 Gennaio 2018, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 19:07

Non si è fatta attendere la replica della Curia alle accuse di Daniela Santanché, che con un tweet aveva definito razzista l'iniziativa promossa in occasione della Befana in favore dei bambini immigrati.«Ancora una volta — ha affermato infatti don don Tonino Palmese, vicario episcopale per la Carità della Diocesi di Napol — le notizie messe sotto il microscopio diventano macroscopiche e a volte esagerate tanto da disturbare coloro che la pensano diversamente dalle azioni della Chiesa di Napoli. Mi riferisco a quella quotidiana attenzione che si dà, a migranti e non, per 365 giorni all’anno. Se in un giorno dell’anno ci si sofferma solo davanti ad un’iniziativa, ritenendola ingiusta perché esclude, questo significa non avere l’onestà intellettuale e la buona coscienza da parte di chi deve sapere che la prossimità nei confronti delle famiglie disagiate è di ogni giorno e di ogni anno».«Il Vescovo di Napoli, da i regali per la Befana, solo ai figli degli immigrati - aveva tuonato infatti la Santanché sul suo profilo - Questo è il vero razzismo!».«È chiaro — aggiunge don Palmese — che questo che sto affermando non vuole essere nessuna giustificazione nei confronti dell’iniziativa promossa dal Cardinale Sepe, ma una sottolineatura di necessità e di convivialità fra le differenze, che se la Chiesa non lo facesse, sarebbe lontana dalle pagine del Vangelo».