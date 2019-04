Domenica 28 Aprile 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 19:54

TORRE DEL GRECO - La danza di due delfini ripresa con un cellulare, un primo piano su un volto felice che fa il segno di vittoria. È quello di Vincenzo Langella, il marittimo di Torre del Greco morto nel porto di Livorno lo scorso 24 aprile, schiacciato da un ponte elevatore. Ed oggi, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, così lo ricordano gli amici marittimi di tutta Italia, i familiari e gli amici.Il video, pubblicato dal direttore di macchina della Moby, Andrea Mangraviti, amico e collega di Langella, ha commosso il web. Nella clip che dura pochi secondi, infatti, è racchiuso il senso dell’esistenza di Vincenzo Langella: il suo amore smodato per il mare, a cui ha dedicato la vita e per cui è morto, e il sorriso sempre acceso, nonostante le difficoltà e le avversità della vita.«Siamo circa 3500 i marittimi della compagnia in tutta Italia- ha detto Andrea Mangraviti- e, come una famiglia, viviamo un dolore immenso per la perdita di Vincenzo. Un collega sempre pronto a dire sì al lavoro, un amico sempre disponile. Spesso, per il peso del lavoro vediamo musi lunghi; lui no: sempre il sorriso sulle labbra e la gioia di vivere. Un gigante buono».La procura di Livorno, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, ha iscritto due persone (la cui identità è coperta da segreto istruttorio) nel registro degli indagati. Domani mattina sarà effettuata l’autopsia sulla salma dal medico legale Damiano Marra. Probabilmente il corpo rientrerà a Torre del Greco domani in giornata e i funerali si terranno martedì. Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali a Torre del Greco, che si esprimerà con la bandiera a mezz’asta in tutti gli edifici cittadini mentre alla cerimonia torrese ci sarà il Gonfalone della città.La mamma di Vincenzo, Annamaria Madonna, ultra ottantenne e gravemente malata, non sa ancora cosa sia accaduto al figlio. Ne attende ancora il ritorno; le hanno raccontato che è stato prorogato l’imbarco.