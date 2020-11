La facoltà di Agraria ricorda Adalgisa Nicolai la professoressa uccisa dal compagno

Si sta svolgendo in questo momento presso la facoltà di Agraria di Portici la manifestazione in ricordo di Adalgisa Nicolai, iniziativa organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra domani.

La prima parte della manifestazione in ricordo della professoressa, uccisa a luglio dal compagno nella loro casa di Portici, ha visto l'inaugurazione di una panchina rossa e stato piantato un albero di Jacaranda nel bosco della Reggia di Portici del Dipartimento di Agraria di cui faceva parte.

La mattina prosegue con una serie di interventi online, quartier generale della manifestazione la sala cinese della Reggia di Portici. Poco fa è intervenuto il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi, già Rettore dell'Università di Napoli Federico II, che ha detto "la violenza che ha colpito una collega, una donna impegnata e ci fa capire che quella della violenza sulle donne è una questione di tutti. Dobbiamo cancellare i nostri pregiudi perché tale questione può essere vicino a tutti"

