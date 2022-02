La farmacia oltre il Covid, ecco la fondazione e il corso formativo

“La farmacia italiana oltre il Covid, un nuovo futuro professionale”. E' il tema del convegno in programma domani sabato 19 febbraio alle 9.30 presso l'aula magna della Federico II in via Partenope. Dopo i saluti del presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, del rettore della Federico II Matteo Lorito, del vicesindaco Maria Filippone e della direttrice del dipartimento di Farmacia della Federico II Angela Zampella sarà presentata la fondazione dell'Ordine dei farmacisti di Napoli.

Sarà infine presentato il corso di alta formazione per i farmacisti che si propone di dotare i farmacisti degli strumenti e delle competenze, anche digitali, necessarie ad affrontare il cambiamento che sta vivendo la realtà della farmacia territoriale e all’Interno del nuovo scenario della revisione della sanità di prossimità prevista dal Pnrr che prevede l’istituzione di Case di comunità, Ospedali di territorio e sviluppo della telemedicina. Per questo la Faculty mescola docenti universitari con manager di grandi aziende e decision maker di alto livello instituzionale per dare una visione il più completa possibile. Inoltre testimonianze anche da altri settori arricchiranno l’offerta didattica in un'ottica di contaminazione e condivisione delle migliori pratiche del momento.

«Stiamo elevando l’offerta professionale sempre di più. Abbiamo a cuore che la farmacia diventi un presidio di sempre maggiore riferimento» ha dichiarato a tal proposito il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada.