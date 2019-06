Venerdì 28 Giugno 2019, 15:10

Nell'Aula Magna storica, il Rettore dell'Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, conferirà Laurea Magistrale honoris causa in Architettura ad Antonio Loffredo parroco del rione Sanità.Le motivazioni sono legate all'operato di don Loffredo a Napoli per avere declinato la progettualità come capacità di connettere i valori ambientali, architettonici e storici dei siti e degli spazi urbani, con le ricadute sul piano della costruzione di un senso di comunità sul quale fondare prospettive di riscatto per il Rione Sanità.Con la laurea honoris causa si vuole premiare i progetti avviati da Antonio Loffredo alla Sanità per la loro capacità di creare percorsi di sviluppo e riscatto sociale, «trasformando i monumenti in elementi attivi nella quotidianità degli abitanti, che ne sono divenuti consapevoli custodi, mostrando la capacità dei luoghi, delle architetture e degli spazi urbani, nonché dell'arte, di sostenere e promuovere le relazioni tra le persone, di imprimere qualità al loro quotidiano e di costruire comunità».Introdurranno la cerimonia gli interventi di Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università Federico II, Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II e Michelangelo Russo, Direttore Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II. Seguiranno la Laudatio Academica di Mario Losasso, docente di Tecnologia dell'Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II e la Lectio Magistralis di Antonio Loffredo Parroco del Rione Sanità.