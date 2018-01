Via Marina, il ritorno del tram per San Giovanni (dopo tre anni)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Gennaio 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 09:27

Tornano, dopo 3 anni di stop, i tram su via Marina. I lavori per il rifacimento dei binari sono ripartiti la scorsa settimana. L'intervento dovrebbe durare un mese, dopodiché, tra prove, rodaggio e l'autorizzazione del ministero dei Trasporti, ci vorranno fino a sessanta giorni. Le linee tram dovevano essere riattivate a settembre dello scorso anno, ma, a causa dei ritardi nel restyling dell'asse costiero, l'appuntamento è stato rinviato prima a novembre e quindi, ancora, all'anno nuovo. Ma, adesso, pare sia arrivata la volta buona.L'Anm ha impiegato gli ultimi mesi per recuperare i mezzi che erano danneggiati e abbandonati nel deposito di San Giovanni. La flotta, grazie al lavoro delle squadre degli operai interni, ora conta 20 tram Sirio (Ansaldo-Pininfarina), di colore blu e grigio, con i loghi del Comune, e 15 tram Ctk storici, che saranno in parte (classe 1979) color arancio e grigio scuro e i restanti (classe 1990) gialli, blu e bianchi. Entro aprile, insomma, dovrebbero essere finalmente riattivate le tre linee del tram visto che al momento non ci sono altri tram in circolazione. Pronta anche la programmazione con le frequenze.Il tram 1 collegherà piazza Municipio a Poggiorale. L'attestamento di via Stadera, attivo prima dello stop, continuerà a essere sospeso a causa dei lavori della metropolitana a Poggioreale. Il tram, quindi, anticiperà la fermata all'emiciclo di Poggioreale. La linea del tram 1 sarà dotata di 6 tram Sirio con frequenza 10 minuti. Quindi, la linea del tram 2 da San Giovanni a piazza Nazionale, con 5 tram Ctk e frequenza 12 minuti. Infine, il tram 4 da San Giovanni-piazza Municipio, con 8 tram e corse ogni 10 minuti.