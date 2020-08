La futura eruzione del Vesuvio: video simulazione diventa virale sul web

Ha raggiunto oltre 150.000 di visualizzazioni sul web, diventando un video virale, stiamo parlando del video «La futura eruzione del Vesuvio», pubblicato su YouTube.

Il Video, diretto, prodotto e montato dal geologo Andrea Moccia di Geopop, in collaborazione con Mario Piercarlo Marino 3D Animation Deep Canvas Studio, vuole essere un video di sensibilizzazione al rischio vulcanico.

Scenari riprodotti grazie all'utilizzo di nuove tecnologie digitali e video Drone, ci consentono la visione realistica di una futura possibile eruzione del Vesuvio, soffermandosi sugli aspetti scientifici e umani della catastrofe.



«Invito tutti i residenti campani (e non solo) ad informarsi e documentarsi in maniera approfondita sul piano di evacuazione aggiornato» dice Andrea, allegando il link di aggiornamento del Piano nazionale di protezione civile per il Vesuvio: https://bit.ly/3ilHVci