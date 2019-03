La Guardia di Finanza sgomina traffico di droga dal Pakistan, i corrieri arrivavano a Capodichino

Mercoledì 6 Marzo 2019, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I corrieri ovulatori che avevano ingerito ovuli di cocaina afghana, provenienti dal Pakistan, sbarcavano anche all'aeroporto di Napoli Capodichino con il loro carico di stupefacente e poi lo trasportavano nel resto d’Italia. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna in collaborazione con lo Scico di Roma. Le Fiamme Gialle hanno eseguito questa mattina, nell'ambito dell'operazione “Lot bis", nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Pistoia, Arezzo, Brescia, Roma, Monza e Milano, 31 misure cautelari personali, tra cui 22 custodie cautelari in carcere e 9 obblighi di dimora, nei confronti dei membri di un'organizzazione criminale composta da pachistani, con base nelle province di Reggio Emilia e Bologna, dediti all’importazione e allo spaccio di eroina fatta arrivare in Italia attraverso corrieri ovulatori. Sequestrati inoltre beni per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.Due anni di indagini condotte dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna sviluppate mediante intercettazioni telefoniche ambientali e servizi di osservazione che hanno permesso agli specialisti della sezione antidroga di ricostruire l’operato dell' organizzazione criminale dotata di consolidati collegamenti con fornitori esteri. A capo del sodalizio tre fratelli pachistani che facevano arrivare in Italia ingenti quantitativi di eroina afghana proveniente dal Pakistan tramite Grecia e Spagna. I tre si avvelenano di 17 corrieri loro connazionali che giungevano nel nostro Paese, via aereo, ed occultavano la droga utilizzando la rischiosa tecnica del “body paker”, ingerendo gli ovuli di eroina alla partenza per poi essere espulsi una volta giunti a destinazione. Ingenti quantitativi di eroina sono stati sottoposti a sequestro, presso gli scali aeroportuali di Napoli Capodichino ma anche di Fiumicino, Malpensa, Peretola, Pisa e Vienna.